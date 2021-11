Alors que l’ASSE s’est incliné ce dimanche face au PSG ce dimanche (1-3), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, le milieu des Verts, Ryad Boudebouz, a assuré qu’il n’était pas fan du club peu de temps avant la rencontre.

« Perso, je ne suis pas fan du Paris SG », a-t-il déclaré avant la rencontre de ce dimanche.

« Mon kiff, c’est le Real Madrid. Après, quand tu es joueur, tu rêves de jouer contre Messi, Neymar et Mbappé, pour savoir où tu te situes. J’ai déjà eu la chance de jouer contre Messi, en Espagne, et contre Mbappé et Neymar, lors de la finale de la Coupe de France (0-1 en juillet 2020). Jamais de la vie, je prends le temps de les regarder. Ce que je veux, c’est leur faire mal dans le jeu. »