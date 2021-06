Luis Gustavo de retour à Marseille, c’est aujourd’hui une idée à mettre aux oubliettes. Si le club phocéen semblait un temps sur la bonne voie, aujourd’hui cela ne fera pas.

Interviewé par « le Phocéen », l’agent du joueur brésilien, qui évolue désormais en Turquie au Fenerbahçe Istanbul Roger Wittman est revenu sur cette information et confirme que son poulain de reviendra pas, du mois dans l’immédiat à l’OM. « Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes. Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l’aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m’appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n’est pas la peine d’en parler. » Agé de 33 ans, il est sous contrat avec le Fener jusqu’en juin 2023 et Marseille ne sera pas sa prochaine destination.