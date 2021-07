Devenu propriété de Gérard Lopez depuis peu, les Girondins de Bordeaux vont totalement changer. Le club d’Aquitaine va dégraisser en masse mais aussi dire au revoir à Jean-Louis Gasset.

Depuis quelques jours, les médias évoquent le départ du technicien français et parlent même de Vladimir Petkovic pour lui succéder. Une information qui prend de plus en plus d’ampleur car c’est au tour de la Fédération suisse de football d’adresser un communiqué. « Dimanche après-midi 25 juillet, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux a contacté le directeur de notre équipe nationale, Pierluigi Tami pour lui faire part de l’intérêt du club pour notre entraîneur national. Les pourparlers sont donc en cours entre les parties concernées. Petkovic a actuellement avec l’ASF un contrat qui sera automatiquement prolongé jusqu’à la fin de 2022 s’il qualifie l’équipe nationale pour la Coupe du monde. L’ASF n’a pas d’autres déclarations à faire pour le moment. » Précise-t-elle.

Ce matin « l’Equipe » parle même d’un futur contrat de trois années pour celui qui dirige les Helvètes depuis maintenant le 1er août 2014. Il a fait du très bon boulot avec une victoire lors du dernier Euro 2020 face à l’Equipe de France en huitième de finale. Agé de 57 ans, il pourrait découvrir la Ligue 1 dans les semaines à venir…