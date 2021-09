Arsène Wenger a récemment fait parler de lui en évoquant possibilité de voir désormais une Coupe du monde tous les deux ans. Un changement historique qui bouleverserait alors toute l’organisation footballistique que nous connaissons aujourd’hui. Une éventualité balayée d’un revers de main par Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.

Après la proposition d’Arsène Wenger de disputer la Coupe du monde tous les deux ans, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a répondu à l’ancien manager d’Arsenal et désormais manager de la FIFA pour le développement mondial du football, à travers une interview accordée au Times. Dans un premier temps, le président de l’UEFA met en avant un argument énormément utilisé par les fervents défenseurs des 4 années d’attente en évoquant l’important de la rareté d’un tel événement : « La Coupe du monde tous les deux ans va à l’encontre des principes du football, je pense qu’une telle chose n’arrivera jamais. Les fédérations ne soutiendront jamais une telle chose. Avoir un tournoi d’un mois chaque été serait épuisant pour les joueurs. La Coupe du monde a une valeur, précisément parce qu’elle se joue tous les quatre ans et qu’il y a une grande attente pour l’événement, comme pour les JO. »

Un manque d’originalité qui dénote avec la suite de ses déclarations. Selon lui, plusieurs fédérations européennes et sud-américaines sont contre une réforme de la Coupe de monde : « Nous, les équipes et nations européennes, nous pouvons très bien décider de ne pas y aller, et d’après ce que je sais, la Fédération sud-américaine est également contre. Alors je vous souhaite bonne chance pour changer le format de la Coupe du monde.«