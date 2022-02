Versailles 78 a battu Bergerac ce mercredi en marge des quart de finale de Coupe de France. Diarrassouba (14e) avait ouvert le score pour les locaux avant que Tressens (89e) n’égalise en fin de match. Le suspens est de mise mais au bout des tirs aux buts c’est Versailles 78 qui s’impose 1-1 (4-5 Tab) et verra file en demi-finale.

« C’est exceptionnel ! On était attendu mais on savait qu’on avait les armes pour gagner. C’est magnifique ! Une demi-finale, on ne pouvait pas rêver mieux. Ce but encaissé en fin de match nous a mis un coup, mais on savait que ce n’était pas fini. Ça rend la victoire encore plus belle », a expliqué Durand de Gevigney, le capitaine de Versailles, au micro d’Eurosport 2.