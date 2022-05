Alors que le FC Nantes affronte l’OGC Nice samedi à 21h, en finale de Coupe de France, Antoine Kombouaré ne cache pas sa joie. Le coach des Canaris, ému, rêve d’offrir ce titre à « son club de coeur ».

« Se retrouver avec mon club de cœur en finale… C’est quelque chose de très fort, en ce qui me concerne. Ça remue, ça donne beaucoup de responsabilités, d’envie(…) Je n’ai pas de meilleur moyen pour remercier ce club et les gens qui m’ont accueilli gamin ici, et qui m’ont permis de devenir ce que je suis aujourd’hui. J’y pense tous les jours », a confié Kombouaré à RMC.

