Depuis plusieurs jours, Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG pour la saison prochaine. Une piste qui fait le bonheur de Julien Cazarre, supporter du PSG et chroniqueur sur France Football et RMC.

« C’est l’un des derniers dinosaures du foot qui fait vibrer les réacs du ballon rond comme moi. Sergio, c’est le mec qu’on aime détester et que tu as envie d’envoyer à Guantanamo quand il est contre toi, mais que tu rêves d’avoir dans ton équipe. Rien que pour me faire plaisir il a troqué son petit style métrosexuel à la Guti et échangé la crème de soin contre l’eau de Cologne, laissant proliférer une broussailleuse barbe digne des Vikings », a indiqué le plus grand supporter du PSG dans France Football, Julien Cazarre.

Avant de poursuivre : « Le mec a marqué cent buts avec le Real en étant défenseur, un nombre qui doit faire frémir pas mal d’attaquants et je ne vise pas spécialement Christophe Dugarry (oui, je sais, les stats, na, na, ni, na, na, na), sauf que lui ne met pas des triplés contre Gijon ou Valladolid, il plante quand ça compte en mode “bon, les gars, je vais encore devoir faire votre boulot”. Là où c’est un pur génie, c’est qu’à l’instar de Zidane qui a marqué le coup de sa fin de carrière par un coup de boule, il a célébré son record en loupant deux penalties dans le même match, dont une panenka foirée. Ça, c’est une légende ! »