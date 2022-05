Pointé du doigt pour son arbitrage en barrages, Bakary Gassama sera bien présent au Qatar pour arbitrer la prochaine Coupe du monde.

Ce jeudi, la FIFA a dévoilé la liste des des 36 arbitres de champ retenus pour la Coupe du monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar. On y retrouve notamment deux Français : Clément Turpin, qui sera l’arbitre de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid dans une dizaine de jours, et Stéphanie Frappart. Elle ne sera d’ailleurs pas la seule femme étant donné que deux autres arbitres principales ont été désignées, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, et autant d’assistantes : Neuza Back (Brésil), Karen Diaz Medina (Mexique) et Kathryn Nesbitt (États-Unis).

Plus étonnant, on retrouve également le très controversé Bakary Gassama, accusé d’avoir coûté la qualification en Coupe du monde à l’Algérie. Pour rappel, le Gambien était au coup de sifflet lors du match de barrage opposant les Fennecs au Cameroun. Dans un match fou, les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi avaient arraché leur billet pour le Qatar dans les derniers instants de la prolongation (120+4′).