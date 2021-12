En guerre à distance avec Cristiano Ronaldo, Antonio Cassano lui a conseillé de prendre exemple sur… Lionel Messi.

Invité sur la Bobo TV – la chaîne Twitch de l’ancien attaquant italien Christian Vieri – ce week-end, Antonio Cassano a encore réglé ses comptes avec Cristiano Ronaldo. Célèbre pour ses frasques en dehors des terrains, l’ancien Romain a dévoilé un message privé de la star de Manchester United dans lequel Cristiano Ronaldo réclame un peu plus de respect. « Ronaldo m’a dit qu’il avait marqué 800 buts et moi (Cassano) seulement 150. Je lui ai dit : Cher Cristiano, tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Regarde Messi, il se fiche de tout et ne m’envoie pas de messages. »

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes se crêpent le chignon. « Arrêtons de jouer la comédie : est-ce Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l’histoire ? Il ne fait même pas partie des cinq premiers. Pour moi, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff et Ronaldo (le Brésilien) sont d’un autre niveau”, avait lancé Antonio Cassano il y a quelques semaines.

💥 Antonio Cassano fracasse Cristiano Ronaldo ! pic.twitter.com/7sPOjkZwu0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2021

