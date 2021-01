Triste nouvelle en ce dimanche soir. Christopher Maboulou (30 ans) est décédé ce dimanche soir suite à un arrêt cardiaque.

La nouvelle est tombée il y a quelques heures et confirmée par le Sporting club de Bastia. Ancien joueur du Sporting ou encore de l’Evian Thonon-Gaillard, Christopher Maboulou est décédé ce soir alors qu’il disputait un match de quartier à Montfermeil (sa ville natale). Au nom de toute la rédaction nous présentons toutes nos condoléances à ses proches. Il avait disputé 29 matchs de Ligue 1 et 58 de Ligue 2 au cours de sa carrière. « Ch’ellu riposi in pace » comme déclare le SC Bastia via son compte Twitter.