L’UEFA révèle le nom du meilleur joueur de la 4e journée de Ligue Europa disputée hier soir.

C’est l’attaquant des Spurs de Tottenham Carlos Vinicius qui décroche ce titre après sa belle performance lors du match et de la victoire 4-0 face au Ludogorets Razgrad. Il termine avec un doublé et une passe décisive pour l’ancien parisien Lucas Moura. le footballeur de 25 ans a été préféré à Nicolas Pépé (Arsenal), buteur à Molde (3-0), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), buteur et passeur face au PAOK Salonique (3-2), et Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen), qui a trouvé le chemin des filets contre l’Hapoël Beer-Sheva (4-1).