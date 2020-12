Questionné par Libertad Digital autour de sa relation avec son poulain Rafael Nadal, Carlos Moya, son coach, a loué les valeurs qu’incarnent le roi de la terre battue, à savoir le fair-play, l’abnégation et le professionnalisme.

En plus d’être une légende de son sport, Rafael Nadal est considéré par ses pairs comme un des joueurs les plus respectueux et les plus fair-play du circuit. Mais l’Espagnol est aussi un modèle de professionnalisme. Réputé pour ne jamais rechigner à l’entraînement, le roi de la terre battue est un acharné du travail.

Son ami et entraîneur, Carlos Moya, l’a confirmé lors d’un entretien pour Libertad Digital. Interrogé au sujet de sa relation avec Rafa, le vainqueur de Roland-Garros 1998 a également loué les qualités humaines de la légende espagnole. « Rafa est un professionnel impeccable et il fait beaucoup confiance à ce que nous lui disons au sein de l’équipe de travail. Ensuite, il est celui qui prend les décisions, mais c’est quelque chose à valoriser car tous les joueurs ne le font pas. D’autant que nous ne sommes pas à la hauteur de tout ce qu’il a réalisé au cours de sa carrière. Nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de toute l’histoire et si son égo était grand, il ne nous écouterait pas comme il le fait tous les jours. »