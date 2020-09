Rendez-vous ce soir à partir de 20 h 45 pour le choc de ce troisième tour de Carabao Cup. En grande forme, Arsenal se déplacer au King Power Stadium pour affronter Leicester City. Résultats.

Leicester City – Arsenal 0-2 : Dans la foulée de ses deux succès de rang en Premier League contre Fulham et West Ham United, Arsenal s’est imposé sur le terrain de Leicester City (2-0) sur un csc de Christian Fuchs (57e) et un but d’Eddie Nketiah (90e).

Chelsea a déroulé à domicile contre Barnsley avec Tammy Abraham (19e), Kai Havertz (28e, 55e, 65e), Ross Barkley (49e) et Olivier Giroud (83e). Titularisé en défense centrale, Thiago Silva a fait ses débuts avec le club londonien.

Dans les autres matches, Newcastle ridiculise Morecambe (7-0). Everton élimine Fleetwood (5-2). Fulham bat Sheffield Wednesday (2-0). Burnley s’impose contre Millwall (2-0). Même score pour Brighton and Hove Albion aux dépens de Preston.

