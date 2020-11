Le journaliste de Canal+, Stéphane Guy, est très souvent critiqué sur les réseaux sociaux pour ses commentaires lors des rencontres de Ligue 1. Il assume.

« La solution n’est jamais dans le renoncement. Je ne serai jamais un planqué, un tout mou, un mièvre. Le politiquement correct, je n’y arriverais pas. Il y a des commentateurs planqués, ça c’est clair ! Tu dors beaucoup mieux, tu subis beaucoup moins de critiques quand tu n’entres pas sur certains terrains… Mais je ne fais pas cela pour provoquer les gens, je considère simplement que c’est ma mission de donner certains éléments de compréhension », a lâché le commentateur de la Ligue 1 dans les colonnes de L’Equipe.

Avant de revenir sur sa déclaration lors du match Lens – PSG au début de saison avec : « Il est 21 heures à Lens, 21 heures à Ibiza ». « Tout le monde n’accède pas au second degré. Et comme, parfois, j’essaie d’être au troisième ou au quatrième… Je dois me tempérer. Là, j’étais resté sobre tout le reste du match », a indiqué Stéphane Guy. Et de terminer : « Je pense avoir évolué ces trois dernières années. Je ne dois pas être le sujet du match… La musique du direct, c’est d’être avant tout dans la bonne description ! À un moment donné, je l’avais peut-être mise au second plan… »