Stéphane Guy, licencié de Canal+, a souhaité répondre sur RMC à son ancien patron Maxime Saada.

« J’ai été surpris qu’il évoque mon nom car il y a une procédure qui est en cours. Il a raison de dire que je me sentais très libre et profondément chez moi à Canal. Je me sentais comme dans une famille, comme à la maison. Et on ne peut pas dire autre chose quand on a passé 25 ans au même endroit, sinon c’est qu’on est un peu maso. C’est vrai que Canal c’était ma maison, ça me touche beaucoup de parler de ça. Et je n’ai jamais occupé une seconde de l’antenne sans penser aux abonnés. J’ai plein de défauts, beaucoup de choses peuvent m’être reprochées, mais j’ai mis tout mon coeur et toute mon énergie pour être digne de la confiance des abonnés. Ce qui m’a un peu troublé, c’est que notre dernière discussion en tête à tête avec lui, quelques jours avant que la guillotine ne me passe sur le cou, j’en garde très précieusement le verbatim car c’était un discours très très éloigné de celui qu’il tient depuis. On me raillait même pour ma loyauté envers Canal », a indiqué le nouveau personnage de RMC.