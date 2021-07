Si Canal+ est toujours hors course pour les droits TV de la Ligue 1, la chaîne cryptée s’est assuré l’exclusivité du championnat anglais pour les quatre prochaines années à venir.

Alors que la situation concernant les droits TV du football français n’est toujours pas réglée, le groupe Canal+ vient d’annoncer la prolongation de son contrat avec la Premier League jusqu’en 2025. Une petite provocation lancée à la LFP, qui a pris la décision plus tôt cet été de céder 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 au géant américain du streaming, Amazon.

Dans un communiqué officiel, Canal+ se réjouit de cette prolongation : « Salah, Foden, Cavani, Kane, Rashford, De Bruyne, Aubameyang, Kanté, Pogba, Lloris… Le championnat national le plus prisé, le plus emblématique, avec ses stars, ses clubs myhtiques et ses derbys endiablés. La Premier League reste sur CANAL+ pour trois saisons supplémentaires à compter de la saison 2022-2023. CANAL+ est fier d’avoir renouvelé les droits du championnat anglais dans son intégralité, soit 380 matchs par saison. Toutes ces rencontres seront à suivre sur les chaînes CANAL+, ainsi que sur myCANAL, et notamment la chaîne digitale CANAL+ PREMIER LEAGUE. Le Groupe CANAL+ poursuit son développement à l’international avec également l’acquisition des droits exclusifs de la Premier League en intégralité à compter de la saison 2022-2023 en République tchèque et Slovaquie, où le Groupe CANAL+ est leader de la télévision payante. Reprise de la Premier League sur les chaînes CANAL+ dès le 13 aout 2021 ».