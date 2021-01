Canal+ n’a pas encore récupéré les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le groupe se fait attendre…pour le plus grand malheur des clubs de football français.

Canal n’est pas pressé. OM-PSG, le 7 février, pourrait être le match de la bascule entre Téléfoot et Canal+ selon les informations dévoilées par L’Equipe. La chaîne cryptée continue de négocier avec ses partenaires (RMC et BeIn) des accords pour se retrouver en position de monopole sur les droits TV en France. Les deux autres chaîne pourraient participer à la distribution de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine.

« En négociant avec beIN et en faisant de même avec RMC Sport déjà pour codiffuser une partie de la Ligue des champions la saison prochaine, Canal vise un seul objectif : créer des alliances de fait avec des potentiels concurrents. Et ce afin de reconstituer sa position monopolistique sur les droits du foot en France comme dans les années 1980. Ce qui les ferait baisser automatiquement », a indiqué un analyste des droits TV dans les colonnes de L’Equipe.