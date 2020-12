Nos confrères de L’Equipe ont révélé le montant des droits TV proposés par Canal + pour reprendre les lots de Mediapro.

L’enveloppe serait de 590 millions d’euros garantis et 100 millions de bonus, soit 690 M€ au total par saison, pour les droits de la Ligue 1. On est loin des 830 millions d’euros prévus dans le contrat Mediapro, désormais résilié. Mais avec une telle offre, la LFP et les clubs préserveraient l’essentiel. Canal + offre en outre une avance de 200 M€, ce qui permettrait au football professionnel français de retrouver immédiatement de la trésorerie. Les caisses sont vides. Cette offre sera difficile à refuser.

Les contours précis de cette proposition de Canal + restent à connaître. Il y a fort à parier qu’un accord avec beIN Sports, désormais partenaire de la chaîne cryptée, est à prévoir pour se partager le montant de ces droits et la diffusion des affiches.

Au total, la LFP espère retrouver un niveau global de droits pour la Ligue 1 et la Ligue 2 de l’ordre de 800 millions d’euros. Soit environ 300 millions de moins que dans le scénario Mediapro. Un scénario dont on a pu constater qu’il n’était pas réaliste.