Alors que la Ligue de Football Professionnel a décidé d’accepté l’offre d’Amazon pour la diffusion de 80 % du championnat de France de Ligue 1, Canal + a décidé de se retirer en renonçant à ses deux affiches.

Le groupe Canal + a acquis les deux meilleurs affiches par journée à savoir le match du samedi 17h et du dimanche 21h pour plus de 330 millions d’euros alors que la LFP a accordé les nuits autres matchs pour 250 millions d’euros alors que Media Pro avait acquis les droits pour 780 millions. Canal + n’acceptant pas cette décision a décidé de se retirer de l’appel d’offre. Un choix justifié selon Maxime Saada : « Ces lots, qui représentent 80% des matchs de L1, dont les dix meilleures affiches, ont été cédés pour 250 M€ à Amazon alors qu’ils avaient été acquis par Mediapro en 2018 pour 784 M€. La LFP a considéré à tort que la proposition d’Amazon se cumulait aux montants des lots attribués en 2018, à savoir les 332 M€ de Canal+ et les 42 M€ de Free pour le lot digital. Ce scénario n’existe pas. Canal+ ne paiera pas 332 M€ pour 20% des matchs, quand Amazon en diffuse 80% pour 250 M€. Nous ne diffuserons donc pas la Ligue 1. Après la chimère Mediapro, la LFP et les présidents de clubs reproduisent donc la même erreur qu’en 2018. J’ai conscience de l’émotion que va créer cette situation, dans la maison comme en externe. Soyez assurés de notre mobilisation la plus totale pour préserver nos intérêts. Il n’est pas question de se retrouver dans une situation où Canal+ est l’acteur qui paye le plus, pour avoir le moins. »