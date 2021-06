C’est aujourd’hui que devrait être officialisé le nouveau contrat des droits TV entre la LFP, Canal et BeIn Sports.

C’est la fin de l’interminable feuilleton des droits TV après le massacre de Mediapro. Selon les informations de L’Equipe, l’alliance Canal et BeIn Sports devrait conclure un contrat avec la LFP pour 600 millions d’euros par an. Canal+ verserait environ 370 M€ par saison pour retransmettre les affiches du samedi après-midi et du dimanche à 21h.

Les huit autres rencontres seront présentes sur beIN Sports pour un montant d’environ 165 M€, plus des bonus. A cela s’ajoutent les 42 M€ versés par Free pour les droits mobiles. Et un montant très faible pour la Ligue 2 avec seulement 18 M€. On est donc très loin du dernier contrat de Mediapro avec 1,153 milliard d’euros annuels promis lors du dernier appel d’offres.