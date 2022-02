Pour leur victoire à la CAN, les joueurs du Sénégal ont eu le droit à une prime de 75 000 euros ainsi que deux terrains immobiliers.

Pour leur sacre de champion historique, arraché aux tirs au but dimanche dernier face à l’Égypte, les joueurs du Sénégal ont reçu environ 75 000 euros chacun ainsi que de deux terrains à Dakar et Diamniadio. Une belle récompense de la part du président Macky Sall qui avait mis la pression sur Sadio Mané et ses coéquipiers pour « ramener la coupe à la maison ».

Accueillis en héros lundi dans les rues de Dakar, les hommes d’Aliou Cissé étaient reçus ce mardi au palais présidentiel. Devant plusieurs milliers de personnes, le chef de l’État a exprimé combien l’équipe du capitaine Kalidou Koulibaly avait comblé l’attente d’une nation qui vibre pour le football et mis fin à la frustration de générations entières. « Nous avons rêvé de la Coupe, vous avez construit ce rêve et vous l’avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d’Afrique des nations de football. Vous avez honoré la nation, en retour la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs. »