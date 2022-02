Homme du match hier soir lors de la victoire du Sénégal en demi-finale de la CAN 2022, Sadio Mané est revenu sur la victoire 3 buts à 1 de son équipe et il trouve que la qualification est méritée.

« On savait que le match n’allait pas être facile, c’est une demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations et on avait en face de nous une équipe du Burkina qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais on a su garder notre calme du début jusqu’à la fin. On a su en profiter en se créant pas mal d’occasions et en marquant trois buts. Je pense qu’on méritait de gagner », a analysé la star des Lions de la Teranga qui s’est offert un doublé et une passe décisive.