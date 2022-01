Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie est revenu sur le triste match nul et vierge de ses joueurs ce mardi après-midi face à la Sierra Leone. Il est forcément très frustré par la performance de son équipe.

« Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi. La suite ? Ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale. Il faudra gagner, tout simplement. Il faut gagner tous les matchs. On rentre (sur le terrain) avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée équatoriale pour gagner. » A expliqué Belmadi devant la presse.