Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu est revenu sur l’élimination hier soir en huitième de final de la CAN 2022 face au Burkina Faso.

Le coach des panthères s’est confié devant les médias et il pense que l’arbitre a joué un rôle majeur dans la défaite de ses hommes 7 buts à 6 aux tirs aux buts. « Je pense que si nous étions restés à 11 sur le terrain, ce serait un tout autre match, mes joueurs ont beaucoup compensé sur les actions de jeu pour maintenir un équilibre d’équipe. J’ai tout fait pour ramener du sang neuf pour perturber la défense burkinabé. Mais il y a eu des distributions de cartons jaunes. Ça manque de clarté, ça manquait d’honnêteté. Après il faut féliciter le Burkina Faso pour sa qualification. Nous on va rentrer au Gabon la tête haute parce que mes joueurs n’ont rien lâché jusqu’au bout malgré toutes les difficultés qu’on n’a eu et toutes les embûches qu’on a voulu nous mettre aussi. » A terminé l’ancien sélectionneur d’Haïti.