Défenseur central de l’AS Saint-Etienne et international camerounais, Harold Moukoudi et les Lions Indomptables ont échoué ce jeudi soir en demi-finale de la CAN 2022 face à l’Egypte.

Après l’élimination aux tirs aux buts, Moukoudi a tenu à s’excuser auprès du peuple camerounais, lui qui a notamment vu le gardien des Pharaons sortir son penalty. Très touché, le défenseur de l’ASSE a tenu à faire passer un message d’excuses. « La tristesse est immense face à cette élimination aux portes de la finale. Hier soir, j’ai failli et je m’en excuse. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers, du staff, de ma famille, mes amis et auprès de tous les Camerounais. Je sais que vous êtes déçus, je sais que je vous ai déçu. Cependant, je tiens à remercier le peuple camerounais, merci pour votre soutien, vos encouragements et votre enthousiasme durant ces dernières semaines. D’autres échéances arrivent prochainement, je compte me relever et repartir plus fort pour cette nation dont je suis si fier de porter les couleurs. »