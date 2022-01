À partir du 9 janvier, l’Algérie remet son titre de champion d’Afrique en titre. Si les fennecs ont la capacité de conserver leur titre acquis en 2019 en Égypte, le Sénégal et son incroyable équipe font office de grand favori. Derrière, le Maroc, le Cameroun, pays hôte de CAN 2022 ou encore le Mali seront de sérieux outsiders. Voici le calendrier complet de la phase de groupes.

Groupe A:

Le Cameroun, pays hôte est favori du groupe A mais attention au Burkina Faso, habitué des compétitions africaines. L’Éthiopie et le Cap-Vert complète ce groupe. Pour se qualifier pour la phase à élimination directe, il faut terminer dans les deux premiers où faire partie des meilleures troisièmes.

J1 – 9/01: Cameroun 2-1 Burkina Faso https://www.sport.fr/football/can-le-cameroun-renverse-le-burkina-faso-en-ouverture-855087.shtm

J1 – 9/01: Éthiopie 0–1 Cap-Vert https://www.sport.fr/football/can-tavares-offre-la-victoire-au-cap-vert-face-a-lethiopie-855146.shtm

J2 – 13/01: Cameroun – Ethiopie

J2 – 13/01: Burkina Faso – Cap-Vert

J3 – 17/01: Cameroun – Cap-Vert

J3 – 17/01: Burkina Faso – Ethiopie

Groupe B:

Le Sénégal, finaliste malheureux de la précédente édition, et l’un des prétendants à la victoire finale lors de cette Coupe d‘Afrique des Nations 2022. Les Lions de la Téranga, qui se présente avec une équipe XXL, devrait tranquillement finir en tête du groupe B. Durant ce premier tour, Sadio Mané et ses coéquipiers affronteront le Malawi, le Zimbabwe et la Guinée.

J1 – 10/01: Sénégal 1-0 Zimbabwe https://www.sport.fr/football/senegal-sen-sort-face-au-zimbabwe-avec-un-penalty-derniere-seconde-855184.shtm

J1 – 10/01: Guinée – Malawi

J2 – 14/01: Sénégal – Guinée

J2 – 14/01: Malawi – Zimbabwe



J3 – 18/01: Sénégal – Malawi

J3 – 18/01: Guinée – Zimbabawe

Groupe C:

Le groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 est considéré comme le groupe de la mort. Avec le Maroc, qui voudra réagir après une CAN 2019 décevante, le Ghana, qui est une équipe redoutable sur le contient. Le Gabon et les Comores, qui participent à la première CAN de son histoire seront des outsiders à ne pas négliger lors de cette phase de groupes.

J1- 10/01: Maroc – Ghana

J1 – 10/01: Comores – Gabon



J2 – 14/01: Maroc – Comores

J2 – 14/01: Gabon – Ghana



J3 – 18/01: Maroc – Gabon

J3 – 18/01: Comores – Ghana

Groupe D:

L’Égypte de Mohamed Salah et le Nigéria sont largement favoris du Groupe D pour se qualifier via les deux premières places. Le Soudan et la Guinée-Bissau semblent inférieurs à ces deux équipes.

J1 – 11/01: Nigéria – Égypte

J1 – 11/01: Soudan – Guinée-Bissau



J2 – 15/01: Nigéria – Soudan

J2 – 15/01: Égypte – Guinée – Bissau



J3 – 19/01: Guinée-Bissau – Nigéria

J3 – 19/01: Soudan – Égypte

Groupe E:

L’Algérie, championne d’Afrique en titre et récemment vainqueur de la Coupe Arabe, est favorite du groupe E mais aura un gros test dès la phase de poule avec la Côte d’Ivoire lors de la derniere journée. La Sierra Leone et la Guinée-Équatoriale complète cette poule semble largement inférieur aux fennecs et aux éléphants.

J1 – 11/01: Algérie – Sierra Leone

J1 – 12/01: Côte d’Ivoire – Guinée- Équatoriale



J2 – 16/01: Côte d’Ivoire – Sierra Leone

J2 – 16/01: Algérie – Guinée-Équatoriale



J3 – 20/01: Algérie – Côte d’Ivoire

J3 – 20/01: Guinée-Équatoriale – Sierra Leone

Groupe F:

La Tunisie, finaliste malheureux de la Coupe Arabe, sera favorite du groupe F mais aura un choc contre le Mali dès la phase de poule. La Mauritanie et la Gambie complète se groupe et tenteront d’accrocher la 3e place afin de se qualifier pour la phase à élimination directe via les meilleurs troisièmes.

J1 – 12/01: Tunisie – Mali

J1 – 12/01: Mauritanie – Gambie



J2 – 16/01: Gambie – Mali

J2 – 16/01: Tunisie – Mauritanie



J3 – 20/01: Gambie – Tunisie

J3 – 20/01: Mali – Mauritanie