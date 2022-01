Haris Belkebla, international algérien est revenu sur les gros challenges qui attendent les Fennecs. Tout ceci dans une interview exclusive accordée au journal Ouest France.

A quelques semaines du début de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain brestois, Haris Belkebla est conscient de la taille du défi qui les attend pour garder leur statut de champion d’Afrique. « Nous sommes les tenants du titre, donc forcément l’ambition est de garder notre statut de Champion d’Afrique. Je crois que ça va être compliqué parce que tout le monde veut faire tomber l’Algérie. Oui, bien sûr, ça va être plus compliqué qu’il y a deux ans, » a laissé entendre le joueur de 27 ans. Rappelons que l’Algérie se retrouve dans le groupe E de cette CAN 2022 en compagnie de la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et enfin la Sierra Leone.

Africa Top Sports