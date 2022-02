Capitaine de la sélection du Burkina Faso et même élu homme du match de la petite finale de la CAN 2022 hier soir face au Cameroun, Bertrand Traoré est revenu sur la défaite et le scénario cruel qui a vu les Etalons s’incliner aux tirs aux buts après avoir mené 3 buts à 0 dans la partie.

« Très déçu, je suis très déçu après ce résultat. On avait le match entre les mains. On commence bien le match, on est en bloc, on arrive à marquer. Après on mène 3-0 jusqu’à la 70e minutes je pense. Et après on se fait rattraper et on perd le match aux tirs au but. Je pense qu’on avait déjà perdu le match bien avant les séances de tirs au but, et c’est inacceptable. Je pense que c’est une faute professionnelle qu’on fait. Ce soir c’est un peu à l’image du premier match où on donne deux penaltys au Cameroun. Et je pense que ce soir on avait tout pour remporter ce match et voilà on commet des erreurs qui paient cash. C’est un peu dommage. Ce résultat vient gâcher un petit peu notre beau parcours. Et voilà on va apprendre, on va repartir dans les clubs, on va bien travailler et revenir plus forts pour les prochaines échéances. »