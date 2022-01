Ce lundi soir, le Cameroun pays organisateur s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2022 après un succès 2 buts à 1 face aux Comores. Un match marqué par une bien triste nouvelle.

Triste histoire avant la rencontre avec le décès de huit personnes au cours d’une bousculade juste devant le stade Yaoundé au Cameroun. Le ministère de la Santé précise que huit personnes dont un enfant ont trouvé la mort à cause de ce mouvement de foule. Les victimes ont été « immédiatement transportées » à bord d’ambulances, mais « le trafic routier intense, a ralenti le transport », selon le rapport. L’AFP donne plus de détails et évoque même qu’une cinquantaine de personnes ont aussi été blessés, alors que ce mouvement de foule s’est déroulé juste avant l’entrée au stade d’Olembé. La CAF a indiqué qu’une enquête sera menée « pour obtenir plus de détails sur ces incidents. » Selon l’AFP, la Confédération tiendra également une « réunion de crise » avec le comité d’organisation de la compétition ce mardi matin à 9h30.