Présent devant la presse vendredi après-midi, Aliou Cissé sélectionneur national des Lions de la Téranga en a profité pour dévoiler ses ambitions.

Le Sénégal et son entraineur ont de grandes ambitions pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le tacticien sénégalais, ancien capitaine des Lions a rappelé qu’il court derrière ce titre continental depuis plus de 20 ans et 2022 pourrait être la bonne. « Tous les Sénégalais ont envie de gagner, nous en premiers. Ce que le peuple sénégalais attend, nous le savons, c’est la Coupe d’Afrique des Nations. Ça tombe bien. Moi aussi, je veux cette Coupe d’Afrique des Nations. Comme vous le dites, j’ai fait deux CAN (en tant que joueur, NdlR). Là, je suis à ma troisième CAN. Ça ferait 5 CAN. Je cours derrière cette CAN là depuis 1999 jusqu’à l’heure où je vous parle. Je demande le soutien de tout le peuple, de la presse, C’est important parce que nous serons en bataille, » a -t-il déclaré.

Africa Top Sports