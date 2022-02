Quelques heures après la victoire du Cameroun face au Burkina Faso lors de la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, Eric Maxim Choupo-Moting a réglé ses comptes avec son sélectionneur: Toni Conceiçao.

Eric Maxim Choupo-Moting est en colère. L’attaquant du Bayern Munich n’a pas apprécie d’être remplaçant lors de la demi-finale face à l’Égypte. Pas présent sur la feuille de match face au Burkina Faso lors de la petite finale, il a annoncé qu’il a refusé de jouer de cette rencontre.

« J’ai dit au coach que je ne pouvais pas jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé, a expliqué le joueur du Bayern Munich en zone mixte. Je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN. Le coach m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m’a même pas fait entrer. Pour moi, c’est un manque de respect, a dénoncé l’ancien Parisien. J’étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer samedi soir, mais j’étais à 100% avec l’équipe », a déclaré l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.