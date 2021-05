Selon RMC Sport, l’international français Eduardo Camavinga ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Stade Rennais et même quitter le club cet été.

Eduardo Camavinga, 18 ans, en fin de contrat en juin 2022 a informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son bail et qu’il souhaite quitter le club le plus rapidement possible. Selon cette information RMC Sport, le jeune joueur voudrait continuer sa carrière dans le championnat de France et plus précisément au Paris Saint-Germain. Le club Breton voudrait 100 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Eduardo Camavinga qui a découvert la Ligue des Champions cette année, a réalisé une saison mitigée malgré 35 matchs de Ligue 1, 1 but et 2 passes décisives.

Affaire à suivre donc mais le Stade Rennais qui s’est qualifié pour la Conférence League s’apprête a vivre un été compliqué avec ce dossier.