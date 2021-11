Niko Kovac, l’entraineur de l’AS Monaco, s’est présenté en conférence de presse. Il est notamment revenu sur le gros début de saison de Caio Henrique.

« Je suis très satisfait des prestations de Caio. J’étais déjà très content de lui la saison dernière, alors qu’il était arrivé à Monaco après six mois sans jouer le moindre match. Il avait également eu le Covid. Il lui avait fallu du temps pour repartir de l’avant mais à partir du match à Dijon la saison dernière, il est très bon. Je dirais même que c’est notre meilleur joueur cette saison. Il est très bon défensivement et a beaucoup progressé offensivement. Il a déjà fait sept passes décisives, contre cinq la saison passée. Cela montre qu’il est en mesure de délivrer cette dernière passe, de servir ses coéquipiers. C’est un vrai plus. Dans le travail quotidien, il travaille dur et est très impliqué. C’est un exemple pour nos jeunes joueurs », déclare le technicien allemand.