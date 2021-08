Match nul spectaculaire 2-2 ce soir entre Cagliari et La Spezia à l’occasion de la première journée de Serie A.

Maintenus la saison dernière dans les dernières journées, les deux équipes se devaient de bien commencer le championnat et message reçu pour La Spezia qui ouvre le score par l’intermédiaire de Gyasi dès la septième minute de jeu. Spezia double la mise à la 58e par Bastoni avant de craquer et voir son adversaire recoller au score. En quatre minutes, c’est Joao Pedro qui égalise aux 62 et 66e minutes de jeu et offre le match nul à sa formation.