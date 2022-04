De retour à Montpellier suite à la guerre qui a éclaté depuis plus d’un mois entre la Russie de Vladimir Poutine et l’Ukraine, Remy Cabella a pu faire ses premiers pas hier soir au Stade Vélodrome face à l’OM.

Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain français est entré en jeu quelques minutes et il a apprécié ce geste de la part de son entraîneur Olivier Dall’Oglio. “C’est un plaisir de reprendre en Ligue 1 mais le plus important, c’est le terrain et le résultat. On a joué face à une très belle équipe de Marseille, qui joue la Ligue des champions. Ils ont fait ce qu’il fallait en vingt minutes. C’est dommage pour nous. En seconde période, on a eu des occasions. Si on les met au fond, ce n’est plus le même match. On apprend contre des équipes comme Marseille.” A confié celui qui est arrivé libre jusqu’à la fin de la saison en provenance du FK Krasnodar.