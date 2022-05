Au cœur d’une altercation entre joueurs et dirigeants, M’Baye Niang a été écarté du groupe bordelais pour le prochain match contre Lorient.

La fin de saison ne s’annonce pas de tout repos à Bordeaux, actuellement 20e de Ligue 1. D’après les informations de nos confrères de RMC Sport, une dispute entre joueurs et dirigeants aurait éclaté ce vendredi au Haillan, le centre d’entraînement des Girondins. En cause, une affaire qui remonte au début de semaine où plusieurs joueurs de l’équipe ont été surpris en train de faire un five (foot à 5) sur leur jour de repos au lendemain de la claque reçue à Angers (4-1).

M’Baye Niang était visiblement dans le lot et son attitude du jour aurait poussé les dirigeants bordelais à l’écarter du groupe 24 heures avant le match décisif de la 37e journée de Ligue 1 face au FC Lorient. Un petit coup dur pour David Guion, qui devra compter sans son buteur sénégalais face aux Merlus.