A la recherche d’un buteur de stature internationale pour remplacer Sergio Agüero, Manchester City semble avoir tourner la page Harry Kane et se tourner désormais vers Erling Braut Haaland. Les négociations seraient particulièrement avancées…

Leader de la nouvelle génération du football mondial au côté de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland a lui aussi son avenir entre ses mains. A l’issue de la saison, le Norvégien verra l’activation d’une clause libératoire de 75 millions d’euros s’immiscer dans son contrat. Une opportunité que souhaitent saisir de multiples écuries à travers l’Europe. Et pour cause, le buteur de 21 ans réalise une nouvelle saison stratosphérique malgré les blessures avec 23 buts inscris et 6 passes décisives délivrés en 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Si l’international norvégien aurait refusé de rejoindre le Real Madrid, il pourrait se laisser tenter par une autre écurie présente sur le sol anglais.

Selon les informations dévoilées par l’Express, Manchester City tiendrait la corde. Les Citizens seraient en négociations très avancées avec Erling Braut Haaland et son entourage. L’optique de rejoindre la Premier League est une option qui séduirait particulièrement le Norvégien d’où l’avancée des pourparlers. A la recherche d’un attaquant depuis le départ de Sergio Agüero, Manchester City a tenté le coup Harry Kane l’été dernier en vain et a donc décidé d’abandonner cette piste pour se focaliser désormais sur l’ancien de Salzburg. L’arrivée de Julian Alvarez ne devrait pas être la seule à la pointe de l’attaque. Pep Guardiola s’impliquerait lui-même dans les négociations entre les différentes parties.