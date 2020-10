Valbuena et son équipe de l’Olympiakos ont battu l’Olympique de Marseille ce mercredi en Ligue des Champions (0-1). Loin de jouer la bienveillance, l’ancien joueur de l’OM s’est montré très critique envers son ancienne équipe.

“J’ai vu peu d’âme dans cette équipe. Je n’ai pas vu de personnalité, je n’ai pas vu d’entraide entre eux, je n’ai pas vu de leader. C’est ce que j’ai ressenti sur le terrain. J’ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n’ai pas vraiment vu de révolte. Ils ont joué pour jouer. Je pensais voir une équipe attaquer très fort le match, avec beaucoup d’agressivité. On met souvent les choses sur l’expérience. Mais il n’y a pas que ça. Quand tu fais ton premier match de Ligue des champions, il faut avoir un peu d’insouciance, de la grinta, un peu plus d’envie. Tu ne peux pas tout réussir, mais ce n’est pas grave. Personne ne te le reprochera, encore plus à l’OM, si tu mouilles ce maillot et que tu perds le match“, a déclaré le joueur comme le rapporte RMC.

Après la rencontre, Mathieu Valbuena, auteur d’une passe décisive sur le but de son équipe (marqué par Ahmed Hassan Mahgoub), avait tout de même avoué que la soirée était bizarre, et qu’affronter son ancienne équipe lui faisait un “petit pincement au coeur”.