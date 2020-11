Regardez en direct ce match entre le Paris Saint-Germain (3e, 3 pt) et le RB Leipzig (2e, 6 pts), comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions, Groupe H.

Victoire obligatoire ce soir pour le PSG pour continuer de songer à la qualification. Battus à Lepzig (2-1) lors de la précédente journée, le club parisien doit s’imposer au Parc des Princes, idéalement avec plus d’un but d’écart, pour reprendre l’avantage au classement sur les Allemands. Neymar et Mbappé sont attendus titulaires pour ce match capital. Thomas Tuchel joue sa tête ce soir.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)