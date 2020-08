Le PSG s’est incliné ce dimanche soir face au Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des champions. Neymar et Mbappé, qui croyait en la capacité de leur équipe pour marquer l’histoire du football français, expriment leur déception sur les réseaux sociaux.

“Déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s’est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure.” écrit Mbappé.

“J’ai fini la course, j’ai gardé la foi” légende de son côté Neymar.