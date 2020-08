Ce soir aura lieu le choc de la Ligue des Champions, la finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Une affiche qui fait rêver et qui promet du beau spectacle. Thomas Muller prévient le PSG : ils ne lui feront pas de cadeau.

“Nous voulons être les rois d’Europe” attaque Thomas Muller dans une interview diffusée sur YouTube par le Bayern Munich. “Ce sera une finale époustouflante, avec deux grandes équipes. Cette chance, il faut la saisir. Le triplé est inévitablement dans notre esprit. (…) Nous le voulons à tout prix. C’est aussi une énorme motivation d’accomplir cet exploit historique. Nous avons des joueurs dans l’équipe qui ont déjà réussi le triplé, et c’était la seule fois dans l’histoire du club vieille de 120 ans“. On ne sait pas vous mais nous, on a hâte d’y être !