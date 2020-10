Le FC Porto s’est incliné lors de la première journée de Ligue des champions face à Manchester City 3 à 1. L’entraîneur de Porto, ex-coach du FC Nantes, a du mal à encaisser la défaite. Sergio Conçeicao a clairement démoli Josep Guardiola après la rencontre.

“En plus de la manière dont il s’est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n’étaient pas de bonnes paroles pour le pays (…) Maintenant que je comprends ce qu’il a dit sur le poids du banc de Porto, il en était un exemple clair. L’attitude de Guardiola et tout son banc n’était pas du tout agréable. La façon dont il parlait à mes joueurs et aux arbitres. Il parlait de notre pays et ce n’étaient pas des mots gentils. Ceux qui auraient dû se plaindre le plus sont les membres du banc de Porto” a-t-il déclaré dans des propos relayés AS.

🎙️ Sergio Conceição (entraîneur du FC Porto) :



"L'attitude de Monsieur Guardiola pendant le match n'était pas très agréable. La façon dont il parlait à mes joueurs et aux arbitres. Il parlait de notre pays et ce n'étaient pas des mots gentils alors j'ai du répondre." pic.twitter.com/jfkts1mFEO — Blue Moon (@FRBlueMoon) October 22, 2020

Entraîneur du FC Nantes en 2016-2017, Sergio Conceicao avait finalement quitté le club de Ligue 1 pour s’engager avec le FC Porto.