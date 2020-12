Deux jours après avoir reçu son prix The Best, Robert Lewandowski le prouve encore, le patron c’est lui. Pourtant, le match semblait mal parti pour le Bayern Munich.

Match de gala. Le Bayern Munich s’est rendu au Bayer Leverkusen pour la 13e journée de Bundesliga. Premier contre deuxième, cette rencontre a été riche en émotions. D’abord l’ouverture du score… second poteauuuuuuuu Patrik Schick. L’attaquant Tchèque reprend un centre de Nadiem Amiri et envoie une reprise de volée exceptionnelle dans les filets Bavarois. Impuissant, Neuer ne réagit pas.

Puis deuxième mauvaise nouvelle pour les hommes de Hans Flick, Kingsley Coman touché, doit sortir sur blessure. Un genou à terre, mais loin d’être abattus, Munich va revenir au score. Et qui d’autre que le serial buteur Robert Lewandowski pour remettre les siens sur les rails. Celui-ci profite d’une erreur du gardien et du défenseur adverse pour envoyer le ballon dans la cage. Le Bayern pousse encore et encore, et Jamal Musiala trouve le même le poteau. Le match est terminé, merci… ROBERT LEWANDOWSKI encore lui. Qui d’autre que lui ? En sauveur, le Polonais sauve les siens. Le champion retrouve son trône (1-2).