Fin du multiplex de la sixième journée de la Bundesliga ce samedi après-midi avec les résultats des 5 affiches du jour.

Le RB Leipzig en colle 6 au Hertha Berlin avec un doublé de Christopher Nkunku aux 16 et 70e minutes de jeu, mais aussi une réalisation de Poulsen à la 23e minute de jeu. Le RBL poursuit sa marche en avant avec un but du Français Nordi Mukiele (45+3), un penalty de Forsberg à l’heure de jeu et un dernier but d’Haidara à la 70e. Si le Hertha se retrouve 11e avec 6 points, Leipzig est aujourd’hui 10e avec une unité de plus. Le Bayer Leverkusen s’impose 1-0 contre Mayence avec une réalisation de Florian Wirtz (62 min). Le Bayer deuxième avec 13 points.

Enfin, première défaite de la saison pour le VFL Wolfsburg 3 buts à 1 sur la pelouse du TSG Hoffenheim. Kramaric (45+2), Baumgartner (74 min) et Kaderabek (82 min) sont les buteurs pour les locaux. Baku avait ouvert le score à la 25e minute pour les Loups. Dans les autres matchs, l’Union Berlin l’emporte 1-0 face à Bielefeld et match nul 1-1 entre Francfort et Cologne.