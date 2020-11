Fin du multiplex de la Bundesliga ce samedi après-midi avec les résultats et notamment la belle victoire du RB Leipzig face au SC Fribourg.

Leipzig s’est facilement imposé face à Fribourg (3-0), tandis que l’Union Berlin a étrillé l’Arminia Bielefeld (5-0). Dans les autres rencontres, Mayence et Schalke ont partagé les points (2-2), le Hertha est allé gagner à Augsbourg (3-0) et Stuttgart et Francfort ont aussi fait nul (2-2).

Au classement, le RB Leipzig prend la tête avec 1 point d’avance sur le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, lesquels s’affronteront ce soir. L’Union Berlin est 4e (12 points).