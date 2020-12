Voici les résultats du multiplex de la 10e journée de la Bundesliga avec notamment les matchs nuls pour les deux Borussia Dortmund et Mönchengladbach. Le promu Bielefeld renoue avec la victoire face à Mayence.

Eintracht Francfort – Borussia Dortmund 1-1 : Privé de l’attaquant norvégien Erling Haaland, absent jusqu’en janvier, le club de la Ruhr a été mené sur un but de Daichi Kamada (9e), avant de recoller par Giovanni Reyna (56e) mais sans pouvoir repasser devant. Avec une seule victoire au cours des quatre derniers matches, pour deux défaites et un nul, la formation coachée par Lucien Favre n’avance pas et pointe à la troisième place avec 19 points

SC Fribourg – Borussia Mönchengladbach 2-2 : buts de Breel Embolo (23e) et Alassane Pléa (50e). Les partenaires de Marcus Thuram sont septièmes à six points de la tête. Cinquième, Wolfsburg se contente d’un point à Cologne (2-2). Dans le bas de tableau, l’Arminia Bielefeld (16e) réalise une belle opération en venant à bout de Mayence (2-1), 17e.