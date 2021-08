Le SC Fribourg s’est imposé 2-1 face au Borussia Dortmund, samedi lors de la deuxième journée.

Le BVB sortait pourtant d’une première victoire avec la manière 5 buts à 2 contre Francfort le week-end dernier et voulait reprendre la tête de la Bundesliga. C’est raté. Parmi les autres résultats de l’après-midi on notera la victoire de Bochum face à Mayence (2-0) et la victoire de Wolfsburg, désormais leader, après son succè sur la pelouse du Hertha Berlin (1-2). Dimanche, le Bayern Munich accueille Cologne (17h30).