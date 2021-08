Le gardien de Parme, Gianluigi Buffon (43 ans, 176 sélections), souhaite participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022.

« J’ai besoin de la Coupe du monde pour rêver. Sinon pourquoi, je joue ? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après ? C’est presque certain que Mancini ne m’appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j’ai besoin de savoir qu’il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver », a indiqué le champion du monde 2006 pour La Gazzetta dello Sport.