Aujourd’hui de retour à Parme, Gianluigi Buffon connaît bien le Paris Saint-Germain et pense que le club peut aider Gianluigi Donnarumma à aller très haut et pourquoi pas décrocher un Ballon d’Or.

« À mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d’Or. Compte tenu de ses qualités et avec ce qu’il a montré, Gigio devrait viser le Ballon d’Or, a indiqué le portier de Parme pour la Sky. (…) Quand on est jeune, l’objectif doit être de ne pas être satisfait et de toujours viser le meilleur. Gigio doit absolument faire ça. » A révélé l’ancien gardien de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain. Pour rappel, Buffon a terminé 2e du Ballon d’Or 2006 derrière Fabio Cannavaro.