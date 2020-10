L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe pour raconter son quotidien en confinement dans une bulle spéciale avec son équipe de Beijing Guoan.

En effet, les autorités en Chine ont décidé de créer une bulle spéciale avec les équipes de football, comme le Beijing Guoan, afin de réussir l’organisation de la fin de la Chinese Super League. “Depuis le 19 juillet exactement, nous sommes à Suzhou, à côté de Shanghai. On y est restés jusqu’au 29 septembre pour disputer les 14 matches de notre poule avant les quarts de finale. Imaginez une caserne militaire avec huit hôtels et huit terrains d’entraînement. Chaque équipe a son terrain. Nous sommes restés confinés sans aucun contact avec l’extérieur. Personne n’est entré ou sorti de la bulle. Soixante-douze jours enfermés, ce n’est pas facile…”, a indiqué l’ancien de l’OL dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur son changement de vie et son quotidien au sein de la caserne militaire : “Je ne rentrerai en France qu’en décembre. Ça fera six mois sans voir personne. Quand je pense aux critiques entendues sur les mises au vert ennuyeuses de veille de match. On fait nos entraînements, on mange, le staff visionne des vidéos, on a des réunions. Vivre si longtemps en autarcie, c’est une drôle d’épreuve. Et ça te fait relativiser certaines choses, quand je vois qu’on se plaint en France. Je ne serai plus le même quand je rentrerai. J’ai appris sur moi-même. En France, on donne souvent des leçons aux autres, mais on n’est pas les champions du monde du savoir-vivre… En ce moment, c’est certain, je vis vraiment une expérience unique.”